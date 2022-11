Südostasien : Parlamentswahl in Malaysia beendet - hohe Wahlbeteiligung

Eine Frau zeigt ihren eingefärbten Finger nach der Stimmabgabe in Seberang Perai. Foto: Vincent Thian/AP/dpa

Kuala Lumpur Eigentlich hätte das Land erst im nächsten Jahr ein neues Parlament gewählt. Doch die Wahl wurde nach einem Zerwürfnis vorgezogen. Trotz Regenzeit zog es viele in die Wahllokale - besonders junge Menschen.

Bei der Parlamentswahl in Malaysia hat die Auszählung der Stimmen begonnen. Pünktlich um 18.00 Uhr (Ortszeit) schlossen am Samstag die Wahllokale in dem südostasiatischen Königreich. Es zeichnete sich eine hohe Beteiligung ab. Bereits wenige Stunden nach Beginn der Abstimmung hatte Behördenangaben zufolge fast die Hälfte der rund 21 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben.

In den Warteschlangen waren besonders viele junge Menschen zu sehen. Grund: Erstmals sind alle Bürger ab 18 Jahren stimmberechtigt, davor lag das Mindestalter bei 21 Jahren.

Viele teilten Fotos ihrer mit Tinte gekennzeichneten Finger in sozialen Netzwerken, um andere zu ermutigen, ebenfalls zu den Urnen zu gehen. Experten erwarteten ein enges Rennen zwischen den großen politischen Koalitionen. Erste Ergebnisse sollen am späten Abend (Ortszeit) bekannt werden.

Menschen stehen in Seberang Perai Schlange vor einem Wahllokal. Foto: Vincent Thian/AP/dpa

Drei Regierungschefs in vier Jahren

Die politische Landschaft in Malaysia ist von Wirren geprägt - in den vergangenen vier Jahren gab es drei verschiedene Regierungschefs. Ministerpräsident Ismail Sabri Yaakob löste im Oktober nach einem Zerwürfnis zwischen seiner Partei UMNO und deren Verbündeten das Parlament auf und kündigte eine Neuwahl an. Eigentlich hätte das Land erst im nächsten Jahr wieder gewählt.

Trotz Protesten von Politikern und Bürgern hatte die Wahlkommission den Wahltermin mitten in die Regenzeit gelegt. Wegen starker Niederschläge und Überschwemmungen mussten Tausende Malaysier in den vergangenen Tagen ihre Häuser verlassen. Viele Betroffene kündigten an, wegen der Situation nicht wählen zu gehen.

© dpa-infocom, dpa:221119-99-576810/6

(dpa)