Wahlen : Parlamentswahl in Estland im Schatten des Ukraine-Kriegs

Parlamentswahl in Estland im Schatten des Ukraine-Kriegs

Tallinn Estland hat ein neues Parlament gewählt. Ein beherrschendes Thema war Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine und dessen Auswirkungen. Kann Regierungschefin Kaja Kallas die Esten mit ihrem Kurs überzeugen?

Überschattet von den Auswirkungen des russischen Kriegs gegen die Ukraine hat Estland ein neues Parlament gewählt. Dabei zeichnete sich Umfragen vor der Wahl zufolge ein Sieg der wirtschaftsliberalen Reformpartei von Ministerpräsidentin Kaja Kallas ab. Die seit 2021 als erste Frau an der Regierungsspitze Estlands stehende Kallas gilt als eine der resolutesten Unterstützerinnen der Ukraine in Europa.

Die 45-Jährige führt gegenwärtig eine Dreierkoalition mit den Sozialdemokraten und der konservativen Partei Isamaa an. Ob dieses Bündnis sich trotz hoher Zustimmungswerte für Kallas an der Macht halten kann, ist aber unklar. Insgesamt könnten bis zu sechs Parteien den Einzug ins Parlament des baltischen EU- und Nato-Lands schaffen. Erste offizielle Ergebnisse werden in der Nacht zum Montag erwartet.