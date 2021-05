Großbritannien : Parlamentswahl befeuert schottische Unabhängigkeitsdebatte

Edinburgh Die Parlamentswahl in Schottland gilt als Stimmungstest für den Wunsch nach Unabhängigkeit. Die regierende SNP sieht sich bestärkt, doch London bleibt stur. Entscheidet am Ende ein Gericht?

Mit einem Sieg bei der Parlamentswahl in Schottland vor Augen hat die Regierungspartei SNP den Druck auf London für ein neues Unabhängigkeitsreferendum erhöht. Regierungschefin Nicola Sturgeon kündigte an, eine Volksabstimmung voranzutreiben, falls es im Parlament dafür eine Mehrheit gibt.

Das endgültige Ergebnis in dem britischen Landesteil wurde für den späten Samstagnachmittag erwartet. Wegen der Corona-Pandemie hatte die Auszählung der Abstimmung vom Donnerstag erst am Freitag begonnen und war über Nacht unterbrochen worden. Die SNP lag dabei auf Kurs: Im Vergleich zur Abstimmung 2016 gewann sie bereits drei zusätzliche Wahlkreise. Für eine absolute Mehrheit müsse sie aber noch weitere Wahlkreise erobern und zudem auf Listenplätze in konservativ geprägten Gegenden hoffen, so der Experte John Curtice.