Frankreich : Pariser Bürgermeisterin will Frankreichs Präsidentin werden

Pariser Bürgermeisterin will Frankreichs Präsidentin werden

Anne Hidalgo an der Seite von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Die französischen Sozialisten schicken die Pariser Bürgermeisterin ins Rennen für die Präsidentschaftswahl im April 2022. Foto: Sarah Meyssonnier/Reuters POOL/AP/dpa

Paris Kommendes Jahr findet findet in Frankreich die Präsidentschaftswahl statt. Ins Feld der Kandidaten stößt jetzt die Bürgermeisterin von Paris, Anne Hidalgo.

Bei einem Mitgliederentscheid setzte sich Hidalgo am Donnerstag mit rund drei Viertel der Stimmen klar gegen den Ex-Landwirtschaftsminister und Bürgermeister von Le Mans, Stéphane Le Foll, durch, wie Parteichef Olivier Faure am späten Abend in Paris bekannt gab.