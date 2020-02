Enttäuschung für Reformer : Papst stellt keine Zölibat-Lockerung in Aussicht

Papst stellt keine Zölibat-Lockerung in Aussicht

Vermeidet eine klare Aussage über die Zulassung von verheirateten Männern zur Weihe in der Amazonas-Region: Papst Franziskus. Foto: Luca Zennaro/Pool/ANSA/epa/dpa.

Rom Für alle, die auf eine Öffnung der katholischen Kirche hoffen, ist es eine Enttäuschung. Franziskus vermeidet eine klare Aussage zur Weihe von Verheirateten. Auch beim Thema Frauen bewegt er nichts.

Papst Franziskus stellt keine Öffnung der katholischen Kirche gegenüber verheirateten Priestern in Aussicht. In seinem Lehrschreiben zur Amazonas-Bischofssynode vermeidet der Pontifex eine klare Aussage über die Zulassung von verheirateten Männern zur Weihe in der Amazonas-Region.