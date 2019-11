Pontifex in Japan : Papst nennt Atomwaffen Anschlag auf Menschheit

Pontifex in Japan

Papst Franziskus hält im Atomic Bomb Hypocenter Park in Nagasaki eine Rede. Foto: Gregorio Borgia/AP/dpa.

Nagasaki/Hiroshima Der Papst fordert in Nagasaki und Hiroshima ein Ende von Massenvernichtungswaffen. Nicht nur der Gebrauch, sondern schon der Besitz von Atomwaffen sei unmoralisch. Der weltweiten Aufrüstung liege eine falsche Logik der Angst zugrunde.

Papst Franziskus hat den Gebrauch von Atomwaffen als Verbrechen verurteilt und eine „perverse“ Logik der atomaren Aufrüstung kritisiert. In den japanischen Städten Nagasaki und Hiroshima forderte er ein weltweites Aus für nukleare Waffen.

„In der Welt von heute, wo Millionen von Kindern und Familien unter menschenunwürdigen Bedingungen leben, ist es ein himmelschreiender Anschlag, wenn für die Herstellung, die Modernisierung, den Erhalt und den Verkauf von Waffen mit immer stärkerer Zerstörungskraft Gelder ausgegeben und damit Vermögen erzielt werden“, sagte der Pontifex am Sonntag.

Über den Städten hatten die USA am Ende des Zweiten Weltkriegs zwei Atombomben abgeworfen. Mehr als 200 000 Menschen starben. „Aus diesem Abgrund des Schweigens hört man noch heute den lauten Schrei derer, die nicht mehr sind“, sagte Franziskus in Hiroshima. „Sie wurden alle vom gleichen Schicksal vereint zu einer schrecklichen Stunde, die für immer nicht nur die Geschichte dieses Landes, sondern auch das Antlitzes der Menschheit kennzeichnen sollte.“

Der Gebrauch von Atomenergie zu Kriegszwecken sei „heute mehr denn je ein Verbrechen“, sagte Franziskus vor Überlebenden der Atomkatastrophe in Hiroshima. Schon der Besitz von nuklearen Waffen sei „unmoralisch“. „Wir werden darüber gerichtet werden. Die neuen Generationen werden unser Scheitern verurteilen, wenn wir zwar über Frieden geredet, ihn aber nicht (...) umgesetzt haben.“

In Nagasaki betonte Franziskus, die Welt lebe in der „perversen“ Annahme, „Stabilität und Frieden auf der Basis einer falschen, von einer Logik der Angst und des Misstrauens gestützten Sicherheit verteidigen und sichern zu wollen. Am Ende vergiftet sie die Beziehungen zwischen den Völkern und verhindert jeden möglichen Dialog.“