Katholische Kirche Papst macht Weg für Segnung homosexueller Paare frei

Franziskus selbst hatte bereits im Herbst in einem Brief an mehrere Kardinäle erkennen lassen, dass er Segnungen für homosexuelle Paare nicht grundlegend ablehnt. Wer einen Segen wolle, erbitte im Vertrauen auf Gott dessen Hilfe, um besser leben zu können. Offizielle Regelungen - beispielsweise durch Bistümer oder Bischofskonferenzen - lehnte der Papst auch damals schon ab. Mit der jetzigen Erklärung vollzog er einen Kurswechsel. Noch vor zwei Jahren - also auch schon in Franziskus' Amtszeit - hieß es, Segnungen für homosexuelle Partnerschaften seien „nicht erlaubt.