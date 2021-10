Internationale Recherche : „Pandora Papers“ - Neue Datenlecks enthüllen geheime Reichtümer Hunderter Politiker und Prominenter

Berlin Intransparente Trusts, Stiftungen und Briefkastenfirmen: Erneut haben investigative Journalisten brisante Unterlagen zugespielt bekommen - für mehr als 300 Politiker und Prominente aus aller Welt könnten die Paper Folgen haben. Was bisher über die Dokumente bekannt ist.

Überblick: Was sind die „Pandora Papers“?

Internationale Recherche

Auch erwähnt: Tschechiens Staatschef

Zu den in den „Pandora Papers“ erwähnten Politikern zählt auch der tschechische Ministerpräsident Andrej Babis. Ihn treffen die Vorwürfe wenige Tage vor der Parlamentswahl in dem EU-Mitgliedstaat am 8. und 9. Oktober. Babis soll nach Angaben des Recherchekonsortiums ein Landgut in Frankreich für 15 Millionen Euro auf intransparente Weise gekauft haben. Der Kaufpreis sei „über Briefkastenfirmen in Washington, Monaco und den Britischen Jungferninseln nach Frankreich“ geflossen, hieß es in der Onlineausgabe der „Süddeutschen Zeitung“. Der Fall geht demnach auf das Jahr 2009 und damit auf die Zeit vor dem Eintritt des Multimilliardärs in die Politik zurück.