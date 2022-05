Westjordanland : Palästinenser: Al-Dschasira-Reporterin durch Schüsse getötet

Die bekannte palästinensische Reporterin Shireen Abu Akleh soll bei der Berichterstattung über eine israelische Razzia in der besetzten Stadt Dschenin getötet worden sein. Foto: Majdi Mohammed/AP/dpa

Ramallah/Tel Aviv Bei einer Razzia im Westjordanland ist eine in der arabischen Welt bekannte Reporterin um Leben gekommen. Palästinenser machen israelische Soldaten verantwortlich. Al-Dschasira spricht von „Mord“.

Die in der arabischen Welt bekannte Reporterin des katarischen TV-Senders Al-Dschasira (Al-Jazeera), Schirin Abu Akle, sei nach einer Schussverletzung am Kopf gestorben, teilt das palästinensische Gesundheitsministerium mit. Eine anderer Journalist der palästinensischen Zeitung „Al-Kuds“ sei bei dem Vorfall in Dschenin durch Schüsse verletzt worden.