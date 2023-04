Nahost-Konflikt Palästinenser: 16-Jähriger bei Konfrontationen erschossen

Am Freitagnachmittag nahm die israelische Armee in der Stadt Dschenin im nördlichen Westjordanland einen gesuchten Palästinenser fest. Israels Armee wirft ihm vor, an Anschlägen gegen Israelis beteiligt gewesen zu sein. Mindestens vier Palästinenser wurden nach Angaben der palästinensischen Nachrichtenagentur „Wafa“ bei Konfrontationen verletzt.