Politische Krise : Pakistans Parlament will Misstrauensvotum gegen Premier Khan

Pakistans Parlament will Misstrauensvotum gegen Premier Khan

Der pakistanische Premierminister Imran Khanbei einer Militärparade anlässlich des pakistanischen Nationalfeiertags in Islamabad. Foto: Anjum Naveed/AP/dpa

Islamabad Nach einer Entscheidung des Obersten Gerichtshofs ist der Weg für ein Misstrauensvotum gegen Pakistans Premier Imran Khan frei. Dem ehemaligen Kricketstar droht der Machtverlust.

Pakistans Parlament will an diesem Samstag ein Misstrauensvotum gegen Premier Imran Khan abhalten. Die Abstimmung hatte der Oberste Gerichtshof inmitten einer politischen Krise am Donnerstag angeordnet.