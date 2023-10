Wahlen Pakistanischer Ex-Premier aus Exil zurückgekehrt

2019 ging der Politiker nach England ins Exil, nachdem er 2018 aufgrund von Bestechungsvorwürfen zu sieben Jahren Haft verurteilt worden war. Um eine direkte Festnahme des 73-Jährigen zu vermeiden, ordnete das Hohe Gericht in Islamabad am Donnerstag an, den Mann bei seiner Ankunft nicht in Gewahrsam zu nehmen. Sharif werde sich nun um eine Aufhebung seiner Verurteilung bemühen, um seine Partei bei den für Januar geplanten Parlamentswahlen anzuführen, sagte seine Tochter Maryam Nawaz.