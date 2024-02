Wahlen Pakistan: Schwierige Regierungsbildung nach Parlamentswahl

Sharifs Partei hatte sich am Tag der Wahl noch siegessicher gezeigt und auf eine absolute Mehrheit gehofft. Beobachtern zufolge war die PML-N Wahlfavorit der einflussreichen Generäle. In dem Land wird dem mächtigen Militär nachgesagt, immer wieder Einfluss auf Wahlen und Regierungen zu nehmen. Sharifs Partei wollte noch Gespräche mit anderen Parteien aufnehmen. „Ich lade alle Verbündeten ein, sich uns anzuschließen, um Pakistan aus dem derzeitigen wirtschaftlichen Schlamassel zu befreien“, sagte der 74-Jährige bei einer Rede in seiner Heimatstadt Lahore.