Umstrittene Ostseepipeline : Ost-Bundesländer für Fertigstellung von Nord Stream 2

Berlin/Schwerin Soll die Ostseepipeline fertig gebaut werden und russisches Gas nach Deutschland und Europa liefern - oder nicht? Die Frage bekommt nach der die Vergiftung des Kreml-Kritikers Nawalny neuen Schub. Die Ost-Länder sind sich bei ihrer Antwort einig.

Das Projekt sei wichtig für die Energieversorgung der Zukunft in Deutschland und Europa, heißt es in einem Papier, das die sechs Ministerpräsidenten bei einem Treffen in Berlin einstimmig absegneten. Die Fertigstellung der Ostsee-Pipeline sei weiterhin richtig und sinnvoll.