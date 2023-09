Kriminalität Organisiertes Verbrechen: Europol zieht 4,1 Milliarden ein

Im Kampf gegen organisierte Kriminalität haben europäische Ermittler Milliarden beschlagnahmt - doch das ist nur ein winziger Teil der kriminellen Gewinne. Laut einem Bericht der europäischen Polizeibehörde Europol wurden in den Jahren 2020 und 2021 schätzungsweise durchschnittlich Vermögen in Höhe von 4,1 Milliarden Euro in der EU eingezogen.