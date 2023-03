Vor Präsidentenwahlen : Oppositionsbündnis gegen Erdogan wieder vereint

Istanbul Das Anti-Erdogan-Bündnis wäre an der Kandidatenfrage fast zerbrochen. Die Chefin der zweitgrößten Partei in dem Verbund kündigte zunächst die Zusammenarbeit auf - und kehrte dann zurück.

Wenige Tage nach einem Zerwürfnis ist in der Türkei ein Bündnis gegen Präsident Recep Tayyip Erdogan vorerst wieder vereint. Die Chefin der nationalkonservativen Iyi-Partei, Meral Aksener, nahm am Montag in Ankara überraschend an einem Treffen mit fünf weiteren Parteien teil, obwohl sie erst am Freitag die Zusammenarbeit mit diesen aufgekündigt hatte. Umstehende applaudierten, als sie zur Sitzung erschien.