Russland : Oppositioneller Roisman berichtet über Festnahme

Moskau/Jekaterinburg Jewgeni Roisman ist einer der letzten scharfen Kreml-Kritiker, der noch auf freiem Fuß war. Der frühere Bürgermeister der Millionenstadt Jekaterinburg soll Falschnachrichten über die russische Armee verbreitet haben.

In Russland ist der prominente Oppositionspolitiker und frühere Bürgermeister der Millionenstadt Jekaterinburg, Jewgeni Roisman, festgenommen worden.

Das Medium zeigte auch einen Videoclip, in dem Roisman über seine Festnahme informierte. Der 59-Jährige hat eine Wohltätigkeitsstiftung und ein Ikonenmuseum in Jekaterinburg. An dem Hilfsfonds trafen schwer bewaffnete und maskierte Sicherheitskräfte ein. Die Stiftungsdirektion teilte mit, es sei kein Durchsuchungsbeschluss vorgelegt worden.