Blockiertes Rettungsschiff : „Open Arms“ nimmt 39 weitere Migranten auf

US-Schauspieler Richard an Bord des Rettungsschiffs „Open Arms“. Foto: Valerio Nicolosi/AP.

Rom Die Crew des seit einer Woche mit mehr als 100 Menschen an Bord im Mittelmeer ausharrenden Rettungsschiffs „Open Arms“ hat abermals Dutzende Migranten aufgenommen.

Zu den ursprünglich 121 Migranten auf dem Schiff seien noch einmal 39 hinzugekommen, die in internationalen Gewässern geborgen worden seien, teilt die spanische Hilfsorganisation Proactiva Open Arms am Samstagmorgen auf Twitter mit. „Währenddessen warten wir immer noch auf einen sicheren Hafen zum Einlaufen“, schrieb NGO-Chef Oscar Camps. Zuletzt kreuzte die „Open Arms“ unweit der italienischen Insel Lampedusa - nach Angaben von Amnesty International mit mehr als 30 Kindern und Babys an Bord.