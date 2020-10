Umkämpfte Provinz Idlib : Offenbar viele Tote bei russischen Luftangriffen in Syrien

Damaskus Rund 1,4 Millionen Menschen sind durch Kämpfe in Idlib im Nordwesten Syriens seit Anfang 2019 vertrieben worden. Nun melden Aktivisten dort ein Bombardement auf Rebellen. Mit fatalen Folgen.

Rund 100 weitere seien bei den Bombardements auf ein Militärlager in der Provinz Idlib verletzt worden, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Montag mit. Viele der Verwundeten schwebten in Lebensgefahr. Die Suche nach Verletzten laufe, hieß es. Am Himmel seien weiterhin russische Kampfflugzeuge zu sehen.