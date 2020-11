Neue Maßnahmen geplant : Österreichs Regierung will den Teil-Lockdown verschärfen

Eine Tafel mit der Aufschrift „Danke bis bald“ steht vor einem geschlossenen Gastronomiebetrieb. in Pasching in Oberösterreich. Foto: Fotokerschi.At / Bayer/APA/dpa

Wien Nach zehn Tagen werde man sehen, ob die Maßnahmen wirken - das hatte Österreichs Regierung vor Beginn des Teil-Lockdowns am 3. Novemer gesagt. Infektionszahlen auf Rekordniveau zwingen Wien nun erneut zum Handeln.

Nach weiter auf Rekordniveau steigenden Neuansteckungen und einer Warnung der Corona-Kommission will die Bundesregierung um Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) am Samstag (16.30 Uhr) neue Maßnahmen verkünden.

Die Infektionszahlen stiegen seit Einführung der Maßnahmen allerdings so gut wie ungebremst weiter. Die Corona-Kommission der Regierung empfiehlt weitere Maßnahmen, um einen Zusammenbruch des Gesundheitssystems zu verhindern. Der Schnitt von Neuansteckungen in den vergangenen sieben Tagen lag am Freitag österreichweit bei 554,2 Fällen pro 100.000 Einwohner, regional aber bei bis zu 850. Am Freitag lagen 3922 Covid-19-Erkrankte im Krankenhaus, 567 von ihnen in Intensivbetten - ein zunehmend kritischer Wert für das österreichische Gesundheitssystem.