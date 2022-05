Staatsoberhaupt : Österreichs Präsident Van der Bellen tritt zur Wiederwahl an

Österreichs Präsident Van der Bellen tritt zur Wiederwahl an

Alexander Van der Bellen, Bundespräsident von Österreich, will für eine zweite Amtszeit kandidieren. Foto: Herbert Pfarrhofer/APA/dpa

Wien Seit 2016 ist Österreichs Bundespräsident Van der Bellen im Amt. Nun will er noch einmal kandidieren. Einen Gegenkandidaten will nur die FPÖ aufstellen.

Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen kandidiert für eine zweite Amtszeit. Der 78-jährige Politiker kündigte am Sonntag an, dass er sich im Herbst zur Wiederwahl stellt.

Europa erlebe wegen Pandemie, Krieg und Klimakrise unruhige Zeiten, schrieb der ehemalige Grünen-Chef in einer Online-Nachricht. „Daher möchte ich meine Erfahrung weiterhin in den Dienst für unser Land stellen und nach bestem Wissen und Gewissen dazu beitragen, dass Österreich in eine gute Zukunft geht.“ Der Wahltermin steht noch nicht fest.