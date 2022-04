Diplomatie : Österreichs Kanzler wird Putin am Montag in Moskau treffen

Österreichs Kanzler wird Putin am Montag in Moskau treffen

Österreichs Kanzler Karl Nehammer hat gerade erst Wolodymyr Selenskyj in Kiew besucht. Nun reist er nach Moskau zu Wladimir Putin. Foto: Evgeniy Maloletka/AP/dpa

Wien Gerade erst traf Karl Nehammer den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Kiew. Nun reist Österreichs Regierungschef nach Moskau zu Wladimir Putin.

Der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer wird am Montag mit Russlands Präsident Wladimir Putin in Moskau zusammentreffen. Österreichs Regierungssprecher Daniel Kosak bestätigte das der Deutschen Presse-Agentur.

Bundeskanzler Nehammer werde über die Türkei nach Moskau fliegen. Dort sei für Montagnachmittag ein Gespräch mit Putin geplant. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung darüber berichtet. In Moskau bestätigte Kremlsprecher Dmitri Peskow das Treffen. Nehammer ist damit der erste westliche Regierungschef, der seit Kriegsbeginn zu Putin nach Moskau reist.

Kosak sagte, die Reise des österreichischen Regierungschefs verfolge drei Ziele: Der Krieg müsse aufhören. Das klinge banal, sei aber das Wichtigste. Ferner erwarte die ukrainische Regierung für die kommenden Tage eine „große Schlacht“ im Osten des Landes. Hierfür müssten Absprachen für humanitäre Korridore getroffen werden. Drittens wolle Nehammer bei Putin die Kriegsverbrechen der russischen Armee in der Ukraine ansprechen. Diese müssten von unabhängiger internationaler Seite aufgeklärt werden.

Aus dem Umfeld des österreichischen Kanzlers verlautete, er agiere abgestimmt mit den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz. Damit widersprach Österreich anderslautenden Darstellungen über Verärgerung in der Ukraine.

„Wir waren in Butscha. Wir haben die Kriegsverbrechen gesehen und Kanzler Nehammer wird sie benennen gegenüber Präsident Putin“, verlautete aus dem Kanzleramt in Wien. Man sei „aber nicht illusorisch“, es gehe um humanitäre Ziele. „Es gilt, im Gespräch zu bleiben.“ Es sei höchst unwahrscheinlich, „mit einem Frieden zurückzukehren.“ Die russische Seite lasse zum Beispiel in den Kampfgebieten keine humanitäre Hilfe etwa durch das Rote Kreuz zu.