Terrorismus Österreichs Kanzler: Bedrohungslage in Wien war „sehr ernst“

Für die Fans sei die Absage der Konzerte zwar „eine herbe Enttäuschung“, so Nehammer. Aber: „Die Situation rund um den offenbar geplanten Terroranschlag in Wien war sehr ernst.“ Die Ermittlungen der Einsatzkräfte liefen weiter auf Hochtouren, ergänzte der Kanzler, nachdem zuvor die Festnahme von zwei Terrorverdächtigen in Wien publik geworden war. Medienberichten zufolge wird zudem nach weiteren Verdächtigen gefahndet, die noch auf der Flucht seien. Die Polizei wollte solche Angaben nicht bestätigen.