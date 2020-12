Politikskandal von 2019 : Österreichische „Ibiza-Affäre“: Festnahme in Berlin

Österreichische „Ibiza-Affäre“: Festnahme in Berlin

Wien Das Video aus einer Villa auf Ibiza hatte letztendlich zum Sturz der österreichischen Regierung geführt. Der mutmaßliche Drahtzieher der geheimen Aufnahmen, ein Privatdetektiv, wurde nun in Berlin festgenommen.

Spezialkräfte der Berliner Polizei griffen den seit über einem Jahr per europäischem Haftbefehl Gesuchten am Donnerstagvormittag in Berlin-Pankow auf.