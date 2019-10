Ungarn und Slowenien : Österreich verlängert Grenzkontrollen

Wien/Luxemburg Österreich wird auch in den kommenden Monaten die Grenzen zu Ungarn und Slowenien kontrollieren. Das kündigte Österreichs Innenminister Wolfgang Peschorn am Dienstag am Rande des EU-Innenministertreffens in Luxemburg an.

