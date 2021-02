Vor EU-Sondergipfel : Österreich für Reisefreiheit mit Corona-Impfpass

Brüssel Das Impfen in der EU geht nur schleppend voran. Nun wollen die Staats- und Regierungschefs mehr Tempo. Und schon nimmt auch die Debatte wieder Fahrt auf, ob Geimpfte Vorteile haben sollen.

Kanzler Kurz legte sich bereits fest. „Ich setze mich dafür ein, dass wir in Europa einen Grünen Pass zusammenbringen, wie es ihn in Israel gibt, am besten digital am Handy, wo jeder wieder alle Freiheit zurückbekommt, die wir so sehr schätzen“, sagte der ÖVP-Politiker. Neben Geimpften könnten auch jene, die durch eine Covid-Erkrankung immun seien, die „volle Freiheit“ wieder bekommen, zudem jene mit einem negativen Test. So könne Reisefreiheit in Europa wieder möglich werden. Er freue sich auf viele Urlauber aus Deutschland in Österreich. Ferienländer wie Griechenland und Zypern machen ebenfalls Druck.