Deutschland nimmt 24 auf : „Ocean Viking“: Flüchtlinge dürfen in Italien an Land

Migranten sitzen in einem Boot der italienischen Küstenwache, nachdem sie von Bord des Rettungsschiffs „Ocean Viking“ gegangen sind. Foto: Renata Brito/AP.

Rom In Abstimmung mit den italienischen Behörden hat das Rettungsschiff „Ocean Viking“ 82 Bootsflüchtlinge zum Hafen der Insel Lampedusa gebracht.

Die Ausschiffung mit Booten der Küstenwache begann in der Nacht zum Sonntag, bis zum Vormittag hatte die Mehrzahl der Männer, Frauen und Kinder das Schiff verlassen, das vor dem Hafen auf Reede blieb. Die Seenotleitstelle in Rom hatte die von SOS Méditerranée und Ärzte ohne Grenzen betriebene „Ocean Viking“ am Samstagmorgen angewiesen, Lampedusa als sicheren Hafen anzusteuern.

„Nach 14 Monaten ist die Ocean Viking das erste zivile Rettungsschiff, das autorisiert Menschen an einen sicheren Ort in Italien bringt“, schrieb SOS Méditerranée und begrüßte die Entscheidung der neuen italienischen Regierung als ermutigendes Signal. Die im August zerbrochene Regierung aus populistischer Fünf-Sterne-Bewegung und rechter Lega hatte Rettungsschiffe nur in Ausnahmefällen und nach langem Gerangel in italienische Häfen gelassen und die Schiffe dann meist beschlagnahmt. Die deutsche Kapitänin Carola Rackete hatte sich Ende Juni über ein Verbot hinweggesetzt, als sie mit der „Sea-Watch 3“ in Lampedusa einfuhr.

Seit Anfang September regieren in Rom die Fünf Sterne mit den Sozialdemokraten, die Spitzenbeamtin Luciana Lamorgese löste Lega-Chef Matteo Salvini im Innenressort ab. „Italien, die Mauer fällt“, titelte die Tageszeitung „La Repubblica“ am Sonntag zu der Entscheidung zugunsten der „Ocean Viking“. Nach italienischen Presseberichten werden Deutschland und Frankreich je 24 der 82 Migranten übernehmen, weitere 24 bleiben in Italien. Acht gehen nach Portugal und zwei nach Luxemburg.

Salvini, jetzt Italiens Oppositionsführer, kritisierte die Entscheidung scharf. „Die sind verrückt geworden. Das ist eine Kapitulation vor denjenigen, die Italien zum Flüchtlingslager Europas machen wollen“, sagte er laut Nachrichtenagentur Ansa.

Lampedusas Bürgermeister Totò Martello bezeichnete die Zuweisung der kleinen Insel als unlogisch, da die „Ocean Viking“ viel näher an Porto Empedocle in Sizilien gewesen sei. Ihm sei aber dann vom Innenministerium erklärt worden, dass die „Hotspots“ zur Aufnahme von Flüchtlingen auf Sizilien überfüllt seien, sagte er der „Repubblica“.