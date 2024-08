Gewalt in Venezuela OAS-Chef fordert Anklage und Haftbefehl für Maduro

Der Generalsekretär der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS), Luis Almagro, will beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag einen Haftbefehl gegen Venezuelas Präsidenten Nicolás Maduro beantragen. „Es ist Zeit für Gerechtigkeit“, sagte er am Mittwoch (Ortszeit) bei einer Dringlichkeitssitzung der Organisation in Washington.