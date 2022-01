Parteitag : Nordkoreas Machthaber will Versorgungsprobleme lösen

Seoul/Pjöngjang Nordkorea leidet seit Jahren unter einer chronischen Nahrungsmittelknappheit. Kim Jong Un bekommt das Problem nicht in den Griff. Jetzt will er einen neuen Anlauf starten.

In seiner Rede zum Abschluss eines fünftägigen Parteitreffens in Pjöngjang stellte Kim die wirtschaftspolitischen Ziele und die Überwindung der Versorgungsprobleme in den Mittelpunkt. Zudem müsse der weiteren Abwehr der Corona-Pandemie höchste Priorität in der Staatsarbeit eingeräumt werden, zitierten ihn die Staatsmedien.