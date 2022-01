Konflikte : Nordkorea will erneut Hyperschallrakete getestet haben

Nordkorea will erneut Hyperschallrakete getestet haben

Seoul Zum zweiten Mal innerhalb von vier Monaten hat Nordkorea nach eigener Aussage eine Hyperschallrakete getestet.

Die selbst erklärte Atommacht Nordkorea hat eigenen Angaben zufolge erneut erfolgreich eine Hyperschallrakete getestet. Bei dem Test durch die Akademie für Verteidigungswissenschaft am Mittwoch habe die Rakete präzise ein vorher festgelegtes Ziel in 700 Kilometer Entfernung getroffen, berichteten die Staatsmedien am Donnerstag.