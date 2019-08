Trump reagiert gelassen : Nordkorea testet schon wieder Raketen

Passanten verfolgen an einem Bahnhof eine Nachrichtensendung über einen Raketentest in Nordkorea. Zwei weitere Raketen wurden von Pjöngjang als Test eines neuen Raketenstartsystems dargestellt. Foto: Ahn Young-Joon/AP.

Seoul/Pjöngjang Nordkorea hat am frühen Freitagmorgen (Ortszeit) nach südkoreanischen Angaben erneut zwei Kurzstreckenraketen von seiner Ostküste abgefeuert. Dies sei bereits der dritte Raketentest innerhalb weniger Tage gewesen, verlautete aus dem südkoreanischen Generalstab in Seoul.

„Wir verfolgen die Lage, sollte es weitere Abschüsse geben, und bleiben in Bereitschaft“, hieß es. Südkoreas Regierung berief umgehend eine Krisensitzung ein, das Vereinigungsministerium in Seoul äußerte in einer Stellungnahme „starkes Bedauern“ über den neuen Raketentest. Die Reaktionen der Regierung rund um Präsident Moon Jae In fielen verhalten aus, ihre Aufmerksamkeit richtete sich am Freitag vor allem auf den eskalierenden Handelsstreit mit Japan.