Konflikte : Nordkorea sieht Fortschritt beim Ausbau atomarer Schlagkraft

Seoul Nach Drohungen gegen die USA und ihre asiatischen Verbündeten demonstriert Nordkorea weiter militärische Stärke. Mit erneuten Raketentests sendet Pjöngjang ein klares Zeichen an Washington.

Nordkorea sieht in dem nach eigenen Angaben erfolgreichen Test einer neuen Interkontinentalrakete Fortschritte beim Ausbau seiner nuklearen Schlagkraft zur Abschreckung der USA. Die Streitkräfte hätten mit der Rakete „neuen Typs“ ein weiteres Mittel zur Hand, um „jede atomare Bedrohung abzuschrecken“, zitierten staatliche Medien des weithin isolierten Landes am Samstag Machthaber Kim Jong Un.

USA weisen Vorwürfe zurück

Nach Angaben Südkoreas feuerte Nordkorea am Freitag zum zweiten Mal in diesem Monat eine Rakete ab, die theoretisch auch US-Territorium erreichen könnte. Nordkorea identifizierte die Rakete als „Hwasongpho-17“ und brüstete sich damit, mit ihr jetzt über die „weltweit stärkste strategische Waffe“ zu verfügen. Sie sei nach einem Flug in einer Höhe von bis zu 6040,9 Kilometern und einer Distanz von knapp 1000 Kilometern in einem vorher angepeilten Gebiet im Japanischen Meer (koreanisch: Ostmeer) ins Wasser gestürzt.