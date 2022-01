Trotz Sanktionen : Nordkorea setzt Raketentests fort

Seoul Nordkorea demonstriert weiter militärische Stärke. Wieder fliegen zwei Raketen in Richtung offenes Meer. Kritik kommt aus Brüssel und Berlin.

Trotz neuer Sanktionen setzt die selbst erklärte Atommacht Nordkorea ihre Raketentests fort. Nordkorea habe am Donnerstagmorgen (Ortszeit) in Hamhung an der Ostküste zwei mutmaßliche ballistische Raketen von kurzer Reichweite in Richtung Meer abgefeuert, teilte das Militär im benachbarten Südkorea mit.