Nationalfeiertag : Nordkorea feiert „Tag der Sonne“ mit Tänzen und Feuerwerk

Seoul/Pjöngjang Nordkorea feiert seinen wichtigsten Nationalfeiertag - ohne neue Raketentests, aber mit Feuerwerk und Tänzen. Doch gibt es beunruhigende Satellitenbilder vom Atomtestgelände.

Nach einem Dutzend Raketentests in diesem Jahr hat Nordkorea seinen wichtigsten Nationalfeiertag ohne neue Machtdemonstrationen gefeiert.

Das Staatsfernsehen zeigte am Freitagabend zum 110. Geburtstag des „ewigen Präsidenten“ Kim Il Sung stattdessen eine Massenveranstaltung in der Hauptstadt Pjöngjang. Tausende tanzten auf einem zentralen Platz, der nach dem früheren Staatschef benannt ist. Zum Abschluss war ein großes Feuerwerk geplant. Ob auch Machthaber Kim Jong Un zuschaute, blieb unklar.

In Süden des geteilten Landes war befürchtet worden, Nordkorea könnte erneut Raketen starten oder sogar einen neuen Atomtest machen. Der kommunistische Ein-Parteien-Staat nimmt dazu oft wichtige Feier- oder Gedenktage zum Anlass. Doch neue Waffentests blieben diesmal aus. Auch gab es keine Anzeichen für eine größere Militärparade. Experten hatten in den vergangenen Wochen auf Satellitenbildern entsprechende Vorbereitungen auf einem Übungsplatz in der Hauptstadt ausgemacht.