Machthaber : Nordkorea enthüllt erstmals Fotos von Kims Tochter

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un zeigt sich erstmals in Begleitung seiner Tochter. Foto: -/KCNA/dpa

Seoul Über das Privatleben des autokratischen Herrschers Kim Jong Un ist nur wenig bekannt. Umso mehr sorgen nun Fotos mit seiner Tochter für Aufsehen.

Nordkoreas Staatsmedien haben zum ersten Mal Fotos einer Tochter von Machthaber Kim Jong Un und seiner Frau Ri Sol Ju gezeigt. Kim sei mit seiner „geliebten Tochter und Frau“ am Ort des Starts einer Interkontinentalrakete am Freitag anwesend gewesen, berichteten nordkoreanische Medien am Samstag.