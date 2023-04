Karfreitagsabkommen Nordirland gedenkt dem Ende des Bürgerkrieges vor 25 Jahren

So fand im nordirischen Regionalparlament Stormont etwa eine Gedenkversammlung statt. In Dublin wurden die mehr als 3600 Namen der Todesopfer der sogenannten „Troubles“ verlesen. Mehrere Betroffene und Angehörige versammelten sich an einem Strand an der Küste Nordirlands, um den Sonnenaufgang gemeinsam zu verfolgen und in Gedenken an die Ereignisse inne zu halten.