„Politischer Titan“ : Nordirischer Friedensnobelpreisträger John Hume gestorben

John Hume, ehemaliger Vorsitzender der Social Democratic and Labour Party (SDLP). Der nordirische Friedensnobelpreisträger ist tot. Foto: Niall Carson/PA Wire/dpa

Londonderry/Derry/Dublin Hume galt als einer der Architekten des Karfreitagsabkommens, das den Bürgerkrieg zwischen Katholiken und Protestanten in Nordirland beendete. Jetzt ist er im Alter von 83 Jahren gestorben. Der Brexit droht den fragilen Frieden zu stören.

Der nordirische Friedensnobelpreisträger John Hume, einer der Väter des sogenannten Karfreitagsabkommens, ist tot. Der ehemalige Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei (SDLP) in dem britischen Landesteil wurde 83 Jahre alt, wie die britische Nachrichtenagentur PA am Montag unter Berufung auf die Familie berichtete.

Hume hatte wesentlich zu dem Abkommen beigetragen, mit dem 1998 der jahrzehntelange Bürgerkrieg in Nordirland beendet wurde. In dem Konflikt standen sich mehrheitlich katholische Befürworter einer Vereinigung der beiden Teile Irlands und überwiegend protestantische Großbritannien-Loyalisten gegenüber. Etwa 3700 Menschen kamen dabei ums Leben. Etwa 50.000 wurden verletzt.

Hume, ein Katholik, galt als Brückenbauer. Er setzte sich leidenschaftlich für ein Ende der systematischen Benachteiligung von katholischen Nordiren ein. Zugleich verurteilte er aber auch die Gewalt der katholisch-republikanischen Terrororganisation IRA. Ihm gelang es, neben der irischen Regierung in Dublin auch die USA und die Europäische Union in den Friedensprozess miteinzubinden. Als Durchbruch gelten seine Gespräche mit dem ehemaligen Sinn-Fein-Chef Gerry Adams. Sinn Fein galt als politischer Arm der IRA.

Der britische Premierminister Boris Johnson schrieb auf Twitter, Hume sei „ganz einfach ein politischer Gigant“ gewesen. Ohne ihn hätte es kein Friedensabkommen gegeben. Ex-Premier Tony Blair würdigte ihn auf der Webseite seiner Stiftung mit den Worten: „John Hume war ein politischer Titan, ein Visionär, der es ablehnte zu glauben, dass die Zukunft so sein muss wie die Vergangenheit.“ Sein Beitrag zum Frieden in Nordirland sei „episch“ gewesen, so der Labour-Politiker.