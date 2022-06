Israel : Noch-Ministerpräsident Bennett zieht sich aus Politik zurück

Der israelische Noch-Regierungschef Naftali Bennett bei einer Kabinettssitzung. Foto: Abir Sultan/EPA POOL via AP/dpa

Jerusalem Für ihn geht es nun woanders weiter: Mit dem Ende seiner Regierung verlässt Naftali Bennett die politische Bühne. Der Hintergrund ist unklar.

Der 50-Jährige kündigte am Mittwochabend in einer Fernsehansprache an, bei der für Herbst erwarteten Neuwahl des Parlaments nicht mehr anzutreten. Über den Abschied des bisherigen Regierungschefs aus der Politik war schon seit Tagen spekuliert worden. Gründe für seinen Rückzug nannte er nicht.