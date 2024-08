Regierungskrise Nobelpreisträger soll Bangladesch übergangsweise regieren

Yunus ist als Banker der Armen bekannt. Mit seiner Grameen-Bank vergab er kleine Darlehen an arme Menschen, die keine normalen Bankkredite erhalten hätten, damit sie sich selbstständig machen konnten. Nach seiner Überzeugung konnten sich die Menschen so selbst aus ihrer Not befreien. Überall auf der Welt fand er Nachahmer: Als Yunus im Jahr 2006 zusammen mit der Grameen-Bank den Friedensnobelpreis erhielt, gab es Kleinkreditgeber in mehr als 100 Ländern.