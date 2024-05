Regierungsbildung Niederlande: Wilders kündigt radikalen Kurswechsel an

Zudem will die künftige rechte Koalition die Botschaft des Landes in Israel von Tel Aviv nach Jerusalem verlegen. Es solle untersucht werden, wann dies geschehen könne, heißt es in der Koalitionsvereinbarung. Bei der Entscheidung sollen diplomatische Interessen und eine mögliche Lösung des Nahost-Konflikts in Acht genommen werden.