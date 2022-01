Corona-Maßnahmen : Niederlande: Unternehmer und Provinzen für Lockdown-Ende

Amsterdam Schon vor Weihnachten haben sich die Niederlande in einen strengen Corona-Lockdown begeben. Nun könnte es Lockerungen geben.

Vor allem in den Grenzregionen zu Deutschland und Belgien kündigten Unternehmer an, Geschäfte und Gaststätten am Wochenende trotz des Verbotes zu öffnen. Die Regierung berät am Donnerstag über die Corona-Maßnahmen und will am Freitag über eine Lockerung entscheiden.