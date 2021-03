Unveröffentlichter WHO-Bericht : Niederländische Virologin: Coronavirus über zwei Tierarten

Marion Koopmans, Mitglied des Expertenteams der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und Chinas, während einer Pressekonferenz in Wuhan. Foto: Cheng Min/XinHua/dpa

Amsterdam Als sehr unwahrscheinlich bezeichnet es eine Virologin, dass das Coronavirus aus einem Labor stamme. Es gebe viel mehr Anhaltspunkte für andere Überträger, so Marion Koopmans.

Koopmans gehörte dem Expertenteam an, das Anfang des Jahres im Auftrag der WHO in Wuhan in China die Entstehung der Pandemie untersucht hatte. Einige Medien hatten zuvor aus einer Konzeptversion des WHO-Berichtes berichtet.