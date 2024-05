Französisches Überseegebiet Neukaledonien brennt - Tote bei Unruhen

Seit Tagen sorgen gewalttätige Unruhen im französischen Überseegebiet Neukaledonien für große Beunruhigung in Paris. Nun sind mindestens zwei Menschen in der Nacht zum Mittwoch bei den Krawallen von Unabhängigkeitsbefürwortern ums Leben gekommen, wie örtliche Medien den Hochkommissar des Archipels, Louis Le Franc, zitierten. „Es ist ein Wunder, dass es letzte Nacht nicht noch mehr Opfer gab“, sagte der diplomatische Vertreter und warnte vor einem möglichen Bürgerkrieg in der Inselgruppe im Südpazifik.