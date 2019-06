Umstrittene Reform : Neues EU-Urheberrecht ist in Kraft

Neues EU-Urheberrecht ist in Kraft

Brüssel Zum Inkrafttreten des neuen Urheberrechts hat der deutsche EU-Kommissar Günther Oettinger das Vorhaben gegen breite Kritik verteidigt.

„Es wird sich im Markt erweisen, dass dies faire Regeln sind“, sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel. Oettinger selbst hatte 2016 als Digitalkommissar den Vorschlag für die Reform vorgelegt. Die neuen Regeln gelten seit Donnerstag offiziell. Von nun an haben die EU-Staaten zwei Jahre Zeit, die Vorgaben in nationales Recht umzusetzen.