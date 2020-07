Neuer US-Botschafter in Berlin : Das eigentliche Problem sitzt im Weißen Haus

Das politische Berlin atmete auf, als US-Botschafter Richard Grenell Anfang Juni von seinem Amt zurücktrat. Wie ein Elefant im Porzellanladen hatte sich der glühende Anhänger von US-Präsident Donald Trump in Deutschland benommen.

Von diplomatischer Zurückhaltung, wie es für einen Botschafter üblich ist, keine Spur. Erst wollte er „konservative Kräfte“ in Europa stärken, dann drohte er deutschen Unternehmen unverhohlen mit Sanktionen wegen ihrer Beteiligung am Pipeline-Projekt Nord Stream 2. Nun gibt es mit Douglas Macgregor also einen designierten Nachfolger. Kann es mit ihm aufwärts gehen in Sachen deutsch-amerikanischer Beziehungen? Unwahrscheinlich. Zumal das eigentliche Problem ohnehin im Weißen Haus sitzt. Dort wird US-Außenpolitik gemacht.

Und derart wirr und irrlichternd wie unter Trump war sie in der jüngeren Geschichte der USA noch nie. Es ist eine Politik aus dem Bauch heraus, die stark von dem Wunsch getrieben ist, das Vermächtnis des verhassten Vorgängers Barack Obama zu zerstören. So musste dessen Atomabkommen mit dem Iran dran glauben, während der Präsident den nordkoreanischen Diktator Kim Jong Un hofierte. Seine Verbündeten dagegen stieß Trump immer wieder vor den Kopf – etwa als er aus dem Weltklimaabkommen austrat.

Und so wundert es nicht, dass sich auch das Verhältnis zwischen den USA und Deutschland unter Trump immer weiter verschlechtert hat. Vorläufiger Tiefpunkt war die Ankündigung Washingtons – von der die Bundesregierung aus der Presse erfuhr –, etwa ein Drittel der amerikanischen Truppen aus Deutschland abzuziehen. Eine völlig irrationale Entscheidung gegen eigene Sicherheitsinteressen, die nur dazu dient, den Nato-Partner für zu niedrige Militärausgaben zu bestrafen. Auch hier: Politik aus dem Bauch heraus. So nachvollziehbar der amerikanische Wunsch nach einem höheren Beitrag der Deutschen ist, so symptomatisch ist die Unfähigkeit Trumps, auf einer sachlichen Ebene Streitfragen mit einem engen Verbündeten zu klären.

Flankiert wurde der Streit um die Militärausgaben von Grenell. Der warf der Bundesregierung – auch hier wenig diplomatisch – sogar Heuchelei vor. Ob sich die Tonlage mit dem neuen US-Botschafter zum Positiven ändert, bleibt abzuwarten. Macgregor hat eine faire Chance verdient. Fakt ist aber auch, dass der Ex-Militär – ebenso wie Grenell – Trump in jeder Hinsicht treu ergeben ist. So teilt er zum Beispiel dessen Kritik an den deutschen Verteidigungsausgaben.