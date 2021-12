Wegen Omikron-Variante : Neuer Corona-Lockdown in Niederlanden in Kraft

Den Haag „Es ist unvermeidlich“: Kurz vor Weihnachten gilt in den Niederlanden wegen der Omikron-Variante des Coronavirus von heute an ein neuer strenger Lockdown.

Ministerpräsident Mark Rutte begründet den neuen Lockdown mit der extrem schnellen Verbreitung der Omikron-Variante. „Es ist unvermeidlich“, sagte Rutte am Samstagabend in Den Haag. „Wir müssen eingreifen, um Schlimmeres zu verhindern.“ Der Lockdown soll zunächst bis zum 14. Januar gelten - also bis ins neue Jahr hinein. Eine Ausgangssperre werde es vorerst nicht geben, versprach Rutte.

Bisher galt in dem deutschen Nachbarland mit etwa 17,5 Millionen Einwohnern schon ein „Abend-Lockdown“. Die meisten Geschäfte, Gaststätten sowie Kultur- und Sporteinrichtungen mussten um 17 Uhr schließen. Die Sieben-Tage-Inzidenz -also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen - lag in den Niederlanden am Samstag bei 617, fast doppelt so hoch wie in Deutschland.