Nach blutigen Protesten : Neue Verfassung: Chile will Pinochets Vermächtnis loswerden

Neue Verfassung: Chile will Pinochets Vermächtnis loswerden

Santiago de Chile Heftige Proteste und blutige Krawalle haben das einstige Musterland Südamerikas schwer erschüttert. Eine Kernforderung der Demonstranten in Chile soll nun erfüllt werden: Das Land bekommt eine neue Verfassung. Die aktuelle stammt aus den düsteren Zeiten der Diktatur.

Rund 30 Jahre nach der Rückkehr zur Demokratie will sich Chile endgültig vom dunklen Erbe der Pinochet-Diktatur befreien. Über die verschiedenen politischen Lager hinweg einigten sich die Parteien in dem südamerikanischen Land auf den Weg zu einer neuen Verfassung.

„Wir werden erstmals eine 100-prozentig demokratische Verfassung haben“, sagte Senatspräsident Jaime Quintana nach einem Verhandlungsmarathon am frühen Freitagmorgen (Ortszeit). Lediglich die Kommunisten trugen die Einigung nicht mit.

Zuletzt war es in Chile zu Massendemonstrationen und zum Teil gewalttätigen Ausschreitungen gekommen. Neben einem besseren Zugang zu Bildung und Gesundheitsversorgung sowie mehr sozialer Gerechtigkeit forderten die Demonstranten auch eine neue Verfassung. „Wir wollen einen friedlichen und konstruktiven Weg aus der Krise“, sagte Senatspräsident Quintana nach dem Durchbruch bei den Verhandlungen.

Die Chilenen sollen im April kommenden Jahres in einer Volksabstimmung darüber abstimmen, ob sie eine neue Verfassung wollen, wie die Vertreter der konservativen Regierungskoalition und der Opposition in der Hauptstadt Santiago de Chile mitteilten. Außerdem sollen die Wähler entscheiden, ob eine Verfassungsgebende Versammlung aus eigens dafür gewählten Delegierten die neue Verfassung ausarbeiten soll oder ob die Hälfte des Gremiums aus Parlamentariern besteht.

Wenn der neue Text ausgearbeitet ist, sollen die Bürger in einem weiteren Referendum darüber abstimmen. Chiles Verfassung von 1980 stammt noch aus Zeiten der Diktatur von General Augusto Pinochet. Trotz mehrfacher Reformen gibt es nach wie vor Kritik an ihrem autoritären Ursprung, der starken Bündelung von Machtbefugnissen bei der Zentralregierung und begrenzten Einflussmöglichkeiten der Bürger. In einer Umfrage hatten sich zuletzt 78 Prozent der Chilenen für eine neue Verfassung ausgesprochen.