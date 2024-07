Populisten im Europaparlament Neue rechte Fraktion im EU-Parlament gründet sich - ohne AfD

Vox ist in Spanien in der Opposition und will ein Europa „freier und souveräner Vaterländer“. Die Partei propagiert Stolz auf die eigene Nation, Bevorzugung heimischer Produkte, Einschränkung des Freihandels und Beendigung illegaler Einwanderung. Zudem fällt sie durch Diffamierung von Einwanderern auf, die oft als kriminell und nur an Sozialleistungen interessiert beschrieben werden. Die traditionelle Familie soll Keimzelle eines Staates sein, der straff zentralistisch geführt wird und nur die nationalen Interessen im Augen haben soll.