Unterdrückung : Neue Proteste in mehreren iranischen Städten

Neue Proteste in mehreren iranischen Städten

Seit Monaten gehen Menschen im Iran gegen das politische Regime auf die Straße - wie hier im September 2022 in Teheran. Foto: Uncredited/AP/dpa

Teheran 40 Tage nach der Hinrichtung zweier Demonstranten gehen Menschen im Iran auf die Straßen. Die Polizeigewalt bleibt.

Im Iran haben erneut zahlreiche Menschen gegen die politische und geistliche Führung demonstriert. Proteste gab es nach Berichten von Augenzeugen am Donnerstagabend unter anderem in der Hauptstadt Teheran, der Millionenstadt Maschhad im Nordosten sowie den Kurdengebieten.

Aktivisten hatten nach der traditionellen Trauer von 40 Tagen um zwei hingerichtete Demonstranten zu neuen Protesten aufgerufen. Auslöser der jüngsten Protestwelle in der Islamischen Republik war der Tod einer iranischen Kurdin vor fünf Monaten.

Augenzeugen berichteten über heftige Proteste in den kurdischen Städten Sanandadsch und Ghorweh, wo Demonstranten Barrikaden errichteten und Mülltonnen in Brand steckten. Sicherheitskräfte reagierten demnach mit Warnschüssen. Mehrere Jugendliche sollen in Polizeiautos gezerrt worden sein.