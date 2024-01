Demonstrationen Neue Proteste gegen Netanjahu

Tausende Menschen haben in Israel an Protesten gegen den rechtskonservativen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu teilgenommen. Demonstranten in der Küstenmetropole Tel Aviv und der Hafenstadt Haifa forderten eine Absetzung Netanjahus und Neuwahlen. „Wir werden nicht aufgeben“ und „Regierung des Bösen“, skandierten Demonstranten in Tel Aviv, während sie durch die Innenstadt marschierten.